Brasil goleia a Tunísia e avança às quartas de final da Copa do Mundo sub-20 

Em busca do hexacampeonato, a seleção brasileira voltará a campo no próximo sábado, 3, para enfrentar Israel

Reprodução/Lesley Ribeiro/CBF Seleção brasileira classificou para as quartas de final da Copa do Mundo sub-20



O Brasil confirmou o favoritismo nesta quarta-feira, 31, ao derrotar a Tusínia por 4 a 1, em La Plata, na Argentina, no duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-20. Logo no começo da partida, Marcos Leonardo e Andrey Santos marcaram para a seleção brasileira. Ainda no início do primeiro tempo, Robert Renan cometeu falta perto da área, recebeu cartão vermelho e deixou a equipe de Ramón Menezes com um homem a menos. Levando a pressão dos tunisianos em toda etapa complementar, a Canarinho resistiu e conseguiu ampliar com Matheus Martins e novamente Andrey. No fim, Ghorbel ainda descontou para os africanos. Em busca do hexacampeonato, o Brasil voltará a campo no próximo sábado, 3, para enfrentar Israel, nas quartas de final.