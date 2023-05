Mundial sub-20: Robert Renan, zagueiro do Brasil, reage ao ser provocado por argentinos; assista

Zagueiro da seleção brasileira foi expulso no duelo diante da Tunísia, válido pelas oitavas de final do torneio

Reprodução/Cazé TV Robert Renan devolve provocação de argentinos em jogo do Mundial Sub-20



O zagueiro Robert Renan, do Brasil, chamou atenção por um gesto inusitado na partida diante da Tunísia, nesta quarta-feira, 31, no confronto válido pelas oitavas de final do Mundial sub-20, disputado na Argentina. Já no final do primeiro tempo, o defensor revelado pelo Corinthians foi expulso ao cometer uma falta na entrada da área. Ao deixar o gramado, o jovem foi provocado por torcedores argentinos, maioria presente no estádio Ciudad de La Plata. Sem titubear, o defensor apontou para a camisa da Canarinho e fez um gesto com o número 5, em referência ao pentacampeonato mundial da seleção principal. Em seguida, o brasileiro ainda mandou beijos para os hermanos, em tom de deboche. No momento em que ficou com um homem a menos, o time treinado por Ramón Menezes vencia por 2 a 0, com gols de Marcos Leonardo e Andrey Santos.