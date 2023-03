Brasil leva gol no fim do jogo e perde para o Marrocos em primeiro amistoso após Copa do Mundo

Boufal e Abdelhamid Sabiri marcaram para os marroquinos, e Casemiro descontou para a seleção brasileira

Fadel Senna / AFP Seleção brasileira perde por 2 a 1 para o Marrocos, em Tânger



A seleção brasileira masculina de futebol perdeu por 2 a 1 o amistoso contra Marrocos, na noite deste sábado, 25, em Tânger. Esse foi o primeiro jogo do Brasil após a Copa do Mundo de 2022, realizada em dezembro no Catar. O jogo foi equilibrado, mas sem muitas chances de gol. Para se ter ideia, as duas seleções finalizaram, cada uma, quatro vezes ao gol adversário. Em relação a posse de bola, a partida terminou com 51% para a seleção brasileira e 49% para o país africano. O primeiro gol saiu aos 29 minutos da etapa inicial, com Boufal. Após bela jogada pela esquerda, o jogador de Marrocos recebeu na grande área, girou e bateu rasteiro para abrir o placar. O empate do Brasil veio com Casemiro, já na metade do segundo tempo. O volante brasileiro arriscou de fora da área e o goleiro Bono, um dos destaques do jogo, falhou e a bola estufou as redes. A derrota foi decretada faltando 10 minutos para a partida acabar. Abdelhamid Sabiri aproveitou sobra na área para encher o pé e ver a bola pegar no travessão e entrar. A seleção brasileira pressionou no fim do jogo, mas não conseguiu evitar a derrota.