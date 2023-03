Casemiro capitão, Rodrygo com a 10 e novidades: Saiba tudo sobre o amistoso entre Brasil e Marrocos 

Seleção brasileira enfrentará a quarta colocada da Copa do Catar neste sábado, 25, a partir das 19h (horário de Brasília)

Rafael Ribeiro/CBF Ramon Menezes orienta jogadores da seleção brasileira durante treinamento



A primeira partida da seleção brasileira no ciclo da Copa do Mundo 2026 está marcada para as 19h (de Brasília) deste sábado, 25, diante do Marrocos, no Grand Stade de Tânger. Apesar da CBF ainda não definir um substituto para Tite, que se despediu com a eliminação para a Croácia no Mundial do Catar, o grupo comandado interinamente por Ramon Menezes merece atenção. Primeiro porque o técnico convocou jovens que podem ser importantes no próximo Mundial, como Vitor Roque, Andrey e Robert Renan. A estreia dos garotos, assim, pode marcar uma nova era na Canarinho. Além disso, alguns atletas com bom potencial ganharam oportunidades e tentam deixar uma boa impressão para o futuro comandante da Amarelinha. Esses são os casos de André, João Gomes e Yuri Alberto, por exemplo. Por fim, o adversário não é um país africano qualquer. No Catar, a seleção marroquina fez história, eliminando gigantes do futebol e alcançando a quarta posição, a melhor campanha da África no torneio da Fifa. O teste, desta forma, será de bom nível. Abaixo, saiba tudo sobre o amistoso.

Escalação

Ramon Menezes não divulgou sua escalação para o embate com os marroquinos. Ao longo desta semana, o treinador interino fez alguns testes, mudando peças e a forma como a seleção brasileira joga. Assim, os onze titulares do Brasil permanecem sendo um mistério. Entretanto, uma base existe e deve ser utilizada. O provável time tem: Ederson, Emerson Royal, Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos (João Gomes) e Lucas Paquetá; Antony (Rony/Vitor Roque), Rodrygo e Vinicius Júnior.

Como está o adversário

تداريب المنتخب الوطني تمر في أجواء جيدة استعدادا للقاء البرازيل 🇧🇷 🎥 About today's training session#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/dPXQPkeOnG — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 23, 2023

Achraf Hakimi, Yassine Bounou e Hakim Ziyech, três dos principais jogadores do Marrocos na última Copa do Mundo, foram convocados para o amistoso diante da seleção brasileira. Ainda em êxtase pela campanha feita pela seleção no Catar, a torcida deve lotar o estádio para fazer uma bonita festa. Apesar do clima festivo, a equipe africana vem de cinco derrotas consecutivas. Além de perder para França e Croácia no Mundial, os “Leões do Atlas” também sofreram revezes diante de Sudão, Madagascar e Gana, em duelos válidos pela Copa das Nações Africanas.

Casemiro capitão

Na seleção brasileira, embora a escalação não esteja confirmada, é certa a presença do meio-campista Casemiro entre os titulares. Um dos mais experientes entre os convocados, o volante do Manchester United será o capitão da equipe verde e amarela pela 12ª vez. A tendência, inclusive, é que ele utilize a braçadeira mais vezes com as saídas de Thiago Silva e Daniel Alves.

Novo camisa 10

Do inferno ao céu. Rodrygo foi apontado como um dos vilões da seleção brasileira na traumática eliminação para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Catar. Apesar de alguns lampejos no jogo contra os croatas, o jovem desperdiçou a primeira cobrança da Canarinho na disputa pelas penalidades. Com a queda sacramentada, o atleta revelado pelo Santos deixou o campo chorando. Três meses depois, o atacante volta a ser chamado para o Brasil e ganha moral. Sem o craque Neymar, mais uma vez machucado no Paris Saint-Germain, é Rodrygo quem utilizará a saudosa camisa 10 contra os croatas.

Recorde de Vitor Roque

A partida também pode ser marcante para outro jovem. Com apenas 18 anos e 25 dias, o atacante Vitor Roque tem a possibilidade de se transformar no jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira desde Ronaldo Nazário – o Fenômeno estreou em 1994, quando tinha apenas 17 anos. Destaque do Athletico-PR, o atleta participou do título do Sul-Americano Sub-20 no começo do ano e vive a expectativa de ganhar alguns minutos diante dos marroquinos.

Relembre os convocados

Goleiros: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras).

Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras). Laterais: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest).

Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest). Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus) e Robert Renan (Zenit).

Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus) e Robert Renan (Zenit). Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras).

André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras). Atacantes: Antony (Manchester United), Yuri Alberto (Corinthians), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vini Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Athletico-PR).

Cotados para substituir Tite

O jogo também deverá ser o último antes da CBF anunciar o substituto de Tite. Sem outra partida marcada para esta Data Fifa, a seleção brasileira já deverá ter um novo técnico em junho. Até o momento, quem desponta como favorito é o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Apesar de ter contrato com o time espanhol até a metade de 2024, o treinador tem conversas avançadas com Ednaldo Rodrigues. Outros cotados para o cargo são Zinédine Zidane (sem clube), José Mourinho (Roma), Abel Ferreira (Palmeiras) e Jorge Jesus (Fenerbahçe).