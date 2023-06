Brasil leva virada de Israel na prorrogação e é eliminado do Mundial Sub-20

Seleção saiu na frente duas vezes, mas levou empate na sequência e perdeu no tempo extra

EFE/ Marcos Urisa Israel buscou o resultado duas vezes e conseguiu virar na prorrogação



O Brasil fez um jogo difícil contra Israel nas quartas de final da Copa do Mundo Sub-20. Neste sábado, 3, as equipes se enfrentaram no Estádio Bicentenario, na Argentina, e fizeram um primeiro tempo nervoso, sem muitas chances claras de gol. No segundo tempo a história mudou, Marcos Leonardo abriu o placar para o Brasil aos 11 minutos. O atacante bateu pressionado e fez um bonito gol. Mas só quatro minutos depois, Khalaili empatou, de cabeça. A partir daí, o Brasil ficou nervoso e errou algumas chances. Com o empate em 1 a 1, o jogo foi para a prorrogação. No início do tempo extra, Matheus Nascimento recolocou a seleção amarelinha em vantagem, mas dois minutos depois, Shibli empatou para Israel. Nos acréscimos do primeiro tempo, Turgeman driblou dois zagueiros e fez um golaço, virando o jogo. No segundo tempo, a equipe asiática perdeu dois pênaltis em sequência.