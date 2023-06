PSG oficializa saída de Lionel Messi após duas temporadas

Argentino foi duas vezes campeão francês e também ganhou uma Taça da França

FRANCK FIFE / AFP Lionel Messi passou duas temporadas no PSG, mas não brilhou como no Barcelona



O PSG está com a barca cheia de jogadores de saída. Após anunciar a saída de Sergio Ramos, o clube oficializou a saída de Lionel Messi neste sábado, 3. O técnico Christopher Galtier tinha revelado no meio da semana a saída do argentino, mas foi desmentido horas depois pelo próprio PSG. Nas redes sociais, o time parisiense publicou um vídeo com os melhores lances de Messi e agradeceu por sua passagem. “O Paris Saint-Germain gostaria de agradecer calorosamente ao sete vezes Bola de Ouro, vencedor sob as cores Vermelho e Azul de uma Taça da França e dois títulos do Campeonato Francês”, diz publicação no Twitter. Messi foi anunciado no Paris em 10 de agosto de 2021 como parte do projeto do clube para conquistar a Champions League, mas não obteve êxito. Em duas temporadas, foram 75 jogo, 32 gols e 35 assistências. Apenas na Ligue 1 de 2022/23, Messi marcou 16 gols em 31 jogos e foi eleito o melhor assistente do campeonato, com 16 passes decisivos, próximo do recorde de Ángel Di Maria (18). Ao entrar em campo neste sábado contra o Clermont, ele foi vaiado pela torcida.