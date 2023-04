Brasil perde para Inglaterra nos pênaltis e deixa escapar título da Finalíssima

Partida, disputada no estádio de Wembley, na presença de 83.132 torcedores, terminou empatada por 1 a 1 no tempo regulamentar

Thais Magalhães/CBF Brasil perde nos pênaltis para a Inglaterra em Wembley



O seleção brasileira feminina de futebol perdeu para a Inglaterra nos pênaltis por 4 a 2, na tarde desta quinta-feira, 6, e viu o título da Finalíssima (confronto entre as campeãs sul-americana e europeia) ser levantado pelas inglesas. A partida, disputada no estádio de Wembley, na presença de 83.132 torcedores, terminou empatada por 1 a 1 no tempo regulamentar. O Brasil, comandado pela sueca Pia Sundhage, entrou em campo com uma defesa reforçada. com uma linha de cinco jogadoras, sendo três zagueiras e duas laterais. Mas não foi o suficiente para parar o ataque da Inglaterra, apontada como uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo, que será realizada entre julho e agosto na Nova Zelândia e Austrália. A lateral Lucy Bronze trocou passes com a meio-campista Stanway e tocou para Toone, que bateu de primeira para abrir o placar aos 22 minutos. O empate brasileiro só veio nos últimos minutos da etapa final. Nos acréscimos, Adriana cruzou rasteiro para área e a goleira Earps espalmou. Andressa aproveitou o rebote e chutou firme para empatar e levar a decisão para as penalidades máximas. A decisão terminou 4 a 2 para as europeias, que conquistaram o título da Finalíssima. O Brasil fará um amistoso contra a Alemanha na próxima terça-feira, 11, em Nuremberg. Esse será o último jogo antes da Copa do Mundo.