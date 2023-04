América-MG acerta contratação do lateral Marcinho em meio a rejeição da torcida

Atleta chega por empréstimo e vai ficar no time mineiro até o final no ano; ele é réu em um processo de duplo homicídio

O América-MG acertou a contratação do lateral direito Marcinho, de 26 anos, até o final da temporada de 2023. Apesar do anúncio silenciosa, divulgado apenas à imprensa, antes de comunicar nas redes sociais, o atleta chegou ao clube nesta quinta-feira, 6. O jogador chega por empréstimo ao time mineiro para substituir Arthur, que foi negociado com o futebol alemão. O reforço do coelho não foi bem aceito pela torcida, que se mobilizou contra nas redes sociais com a campanha #MarcinhoNão, que era comentada em todas as publicações do time nas redes sociais. O atleta é réu em um processo de duplo homicídio, ocorrido em 2020. Em 2020, ele atropelou um casal no Recreio dos Bandeirantes e não prestou socorro. Alexandre Silva de Lima morreu no local e a mulher, Maria Cristina José Soares, faleceu na semana seguinte após passar por cirurgia. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o jogador Marcinho por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, por não ter prestado socorro no acidente. De acordo com um laudo da polícia civil, o jogador estava a 98 Km/h no momento do impacto, enquanto o limite da via era 70 km/h. Em depoimento, ele negou. “Eu estava por volta de sessenta, aquilo ali é uma passagem corriqueira minha, eu estou sempre passando por ali, então, eu sei que o pardal é de setenta, eu não estava mais que isso”, falou. Em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, o jogador disse que não parou para prestar socorro às vítimas porque ficou com medo de ser linchado. Em 2022, os números de Marcinho foram baixos, com 17 jogos disputados e uma assistência.