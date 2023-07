Brasil permanece na terceira posição do ranking da Fifa após derrota para Senegal; veja top 10

Atual campeã do mundo, seleção argentina permanece na liderança do top; França é a segunda colocada

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES Senegal venceu o Brasil na última Data Fifa



A Fifa atualizou seu ranking de seleções na manhã desta quinta-feira, 20. Como não poderia ser diferente, a Argentina, atual campeã mundial, permanece na liderança com 1843.73 pontos. A equipe de Lionel Messi e companhia é seguida pela França, vice da Copa do Catar, com 1843.54. Mesmo com a derrota para Senegal na última Data Fifa, o Brasil fecha o top 3, com 1828.27. Entre os dez melhores países, não houve nenhuma alteração. A principal mudança no ranking envolve o Panamá, vice-campeão da Copa Ouro, que saltou da 57ª posição para o 45º lugar.

Veja abaixo o top 10: