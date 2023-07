Com arbitragem brasileira, Austrália derrota Irlanda na estreia na Copa do Mundo Feminina

Apesar de controlar a partida, a seleção australiana teve dificuldades para superar a marcação irlandesa e só balançou as redes com uma cobrança de penalidade

EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS Austrália venceu a Irlanda na abertura da Copa do Mundo Feminina



A Austrália confirmou o favoritismo nesta quinta-feira, 20, ao derrotar a Irlanda por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Sidney, na rodada de abertura da Copa do Mundo Feminina. Apesar de controlar a partida na maior parte do tempo, a seleção australiana teve dificuldades para superar a marcação irlandesa e só balançou as redes com uma cobrança de penalidade, convertida por Catley. As anfitriãs contaram com um estádio lotado, que comportou cerca de 75 mil pessoas. O duelo também ficou marcado pela estreia da arbitragem brasileira neste Mundial. O jogo foi apitado pela paranaense Edna Batista Alves, enquanto a catarinense Neuza Back e a brasiliense Leila Cruz foram auxiliares. Quem assumiu o VAR foi Daiane Muniz, do Distrito Federal. Com o resultado do duelo, a anfitriã Austrália largou na frente no Grupo B, que também conta com Nigéria e Canadá.