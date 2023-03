Brasil recebe tour da taça da Copa do Mundo feminina na próxima quinta-feira

Troféu desembarca no Rio de Janeiro às vésperas do Mundial marcado para julho

Reprodução/ FIFA Tour da taça termina apenas em julho, na Nova Zelândia, uma das sedes



Na próxima quinta-feira, 29, desembarca no Rio de Janeiro o tour da taça da Copa do Mundo feminina, que acontece entre os meses de julho e agosto, na Austrália e Nova Zelândia. A taça já passou por outros nove países e ficará apenas dois dias no Brasil. Na quinta-feira, às 6h30 (horário de Brasília), ela será apresentada ao público no Santuário Cristo Redentor com a presença de Formiga, Aline Pellegrino e da treinadora da seleção brasileira, Pia Sundhage. O público poderá tirar foto ao lado do troféu. No dia seguinte, a taça será exposta no Palácio da Cidade e recebida pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e a ministra dos esportes, Ana Moser, além de outras personalidades. Na agenda da entidade também está incluso uma ação com o projeto social “Daminhas da Bola” em que meninas da Escola de Educação Física do Exército terão sessão de treinamento com a comissão técnica da seleção brasileira sub-20. Depois do Brasil o troféu ainda percorre toda a América e alguns países da Europa até chegar em junho à Austrália e Nova Zelândia. A última parada será Wellington, na Nova Zelândia, em 14 de julho. O Brasil disputa o Mundial no Grupo F com França, Jamaica e Panamá.