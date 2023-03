Torcedor do Internacional que invadiu campo com criança é proibido de ir ao estádio

Incidente aconteceu durante uma briga generalizada entre jogadores do Colorado e do Caxias

WILLIAM ANACLETO/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedor do Inter com criança de colo invade o gramado do Beira-Rio



O torcedor do Internacional que invadiu o gramado com uma criança no colo e agrediu um jogador do Caxias está proibido de frequentar o Beira-Rio por tempo indeterminado. Em nota, o Colorado afirmou que identificou o agressor que entrou no campo do estádio após a eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho, no último domingo, 26. O homem também será retirado do quadro social do clube de Porto Alegre. “No âmbito interno, indivíduo foi identificado como sócio e teve suspensos acesso ao estádio por tempo indeterminado e a sua participação no quadro social. Conforme as regras do estatuto do clube, os fatos estão sendo encaminhados ao conselho de ética, para as medidas necessárias”, explicou a diretoria. O incidente aconteceu após uma briga generalizada entre jogadores das duas equipes. Com a derrota nas penalidades, o Inter está fora da disputa pelo título do Estadual.

Confira a nota na íntegra:

Trabalhando em conjunto com órgãos públicos desde a noite passada, ininterruptamente, o Inter informa que:

1) O envolvido no incidente foi identificado e as informações já são de conhecimento das autoridades, conforme previsto no estatuto do torcedor.

2) O clube está colaborando nas frentes de investigação a criminal, a cargo da segunda delegacia de polícia por conta do flagrante de agressão, e a da Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, em função de ter menor relacionado.

3) No âmbito interno, indivíduo foi identificado como sócio e teve suspensos acesso ao estádio por tempo indeterminado e a sua participação no quadro social. Conforme as regras do estatuto do clube, os fatos estão sendo encaminhados ao conselho de ética, para as medidas necessárias.

4) No momento do fato, nossa equipe de seguranças encaminhou o indivíduo com a criança, não de volta para a arquibancada, mas até uma área de evacuação do campo, priorizando a integridade física dos demais torcedores, profissionais e atletas.

5) Apesar da atitude do responsável, o Inter buscará contato com a família da menor, colocando-se inteiramente à disposição para que a menina seja sempre bem-vinda ao nosso estádio.