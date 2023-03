Brasil se candidata a sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027

Ministra do Esporte, Ana Moser disse que está trabalhando com a CBF para tentar receber o próximo Mundial

RAUL ARBOLEDA / AFP Seleção feminina vai tentar título inédito na Copa do Mundo de 2023



A ministra do Esporte, Ana Moser, confirmou na noite da última segunda-feira, 6, que o Brasil vai se candidatar a sediar a Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027. “Estamos começando a tratar isso com a CBF e junto com as sedes. O governo tem muita intenção e vamos buscar as formas para trazer este Mundial ao Brasil. Vamos fazer esse esforço”, prometeu a chefe da pasta, em entrevista ao programa “Sem Censura”, da TV Brasil. A ideia do ministério é fechar todos os trâmites este mês e oficializar a proposta para a Fifa até maio, data limite de inscrição. Caso consiga, o país sediará pela terceira vez uma Copa – em 1950 e 2014, os campeonatos na categoria masculina aconteceram em território brasileiro. Neste ano, as mulheres disputarão o torneio na Austrália e na Nova Zelândia entre junho e julho. Sob o comando de Pia Sundhage, a Canarinho tentará o título inédito na Oceania.