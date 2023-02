Alexia Putellas é eleita a melhor jogadora do mundo no ‘Fifa The Best’

Atual Bola de Ouro, espanhola leva o segundo prêmio consecutivo por temporada vencedora no Barcelona

FRANCK FIFE / AFP Alexia Putellas foi campeã pelo segundo ano consecutivo do prêmio da Fifa



O mundo do futebol tem uma nova Rainha. Nesta segunda-feira, 27, a espanhola Alexia Putellas venceu o prêmio de melhor jogadora do mundo no ‘Fifa The Best‘, entregue pela Fifa em cerimônia na França. Ela também foi a campeã em 2021 e Bola de Ouro do ano passado. No período do segundo semestre de 2021 e em 2022, Alexia foi campeã da Liga Espanhola feminina, da Copa do Rei e da Supercopa feminina. Por lesão, perdeu a Eurocopa. Ela concorreu com Beth Mead, campeã da Eurocopa, e Alex Morgan, jogadora da seleção dos Estados Unidos. Em seu discurso, a atacante agradeceu à família e às companheiras de Barcelona pelo prêmio. Na categoria de melhor treinadora, a holandesa Sarina Wiegmann foi eleita a melhor do ano após levar a Inglaterra ao campeonato inédito da Eurocopa feminina em 2022. Sarina também foi a campeão em 2021 e esteve entre as três melhores em 2020, 2019, 2018 e 2017. Concorriam com ela a treinadora da seleção brasileira, Pia Sundhage, e a técnica do Lyon (FRA), Sonia Bompastor. Entre as goleiras, a inglesa Mary Earps, do Manchester United, ficou com o prêmio. Ela foi campeã da Eurocopa com Sarina e concorreu com a alemã Ann-Katrin Berger (Chelsea) e a chilena Christiane Endler (Lyon), que apareceu na seleção do ano.

Time feminino do ano

A seleção mundial do futebol feminino da Fifa Fifpro foi anunciada com: Christiane Endler (Lyon) no gol; Lucy Bronze (Barcelona), Leah Williamson (Arsenal), Wendie Renard (Lyon) e Mapi Leon (Barcelona) formando a zaga; Keira Walsh (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona) e Lena Oberdorf (Wolfsburg) no meio-campo e no ataque, Sam Kerr (Chelsea), Alex Morgan (San Diego Wave) e Beath Mead (Arsenal). A ‘confusão’ entre melhor goleira e a goleira do ano também aconteceu no masculino e é um recurso usado pela Fifa para premiar mais atletas.