Brasil vence o Cazaquistão e fica com o terceiro lugar no Mundial de Futsal

Após ficar atrás no placar no primeiro tempo, seleção brasileira virou e garantiu lugar no pódio com vitória por 4 a 2

Thais Magalhães / CBF Brasil passou à frente no placar graças à chute de Ferrão, que pegou sobra de disputa de bola e mandou de bico para o gol



O Brasil teve uma certa dose de sofrimento, mas superou o Cazaquistão por 4 a 2 e ficou com o terceiro lugar no Mundial de Futsal, disputado na Lituânia. O primeiro tempo foi bastante equilibrado e o goleiro brasileiro Guitta trabalhou bastante, mas não conseguiu evitar que o Cazaquistão abrisse o placar com Akbalikov. No segundo tempo, o Brasil empatou com um gol contra: Taynan, brasileiro naturalizado cazaque, recuou para o goleiro, que não chegou a tempo. Taynan se redimiu e marcou o segundo do Cazaquistão, mas Rodrigo, o capitão brasileiro, empatou na sequência. O Brasil passou à frente no placar graças à chute de Ferrão, que pegou sobra de disputa de bola e mandou de bico para o gol. Faltando cinco minutos para acabar, Lé soltou a bomba e fez o quarto do Brasil. O Cazaquistão colocou goleiro-linha no final, mas não conseguiu reverter a desvantagem. A final foi disputada por Argentina e Portugal, com vitória dos portugueses por 2 a 1. Foi o primeiro título da nação europeia na competição.