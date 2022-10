Brasileirão: Flamengo e Internacional ficam no empate e G4 segue o mesmo

Colorado está nove pontos atrás do Palmeiras, que ainda entra em campo nesta rodada e pode aumentar a diferença

MARCELLO DIAS/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Internacional e Flamengo jogaram no Maracanã e não saíram do 0 a 0



Com o Fluminense perdendo para o Atlético-GO e o Corinthians empatando com o Juventude, o Flamengo tinha a oportunidade de retomar o 3º lugar na tabela do Brasileirão caso vencesse o Internacional, no Maracanã, nesta quarta-feira. No entanto, o resultado foi de empate. Foi um jogo aberto, com os dois times no ataque, mas a pontaria nem tão afiada. Keiller foi o destaque da partida com duas defesas difíceis. Aos 88 minutos, Pedro acertou a trave. Com o empate, tudo ficou igual: o Internacional ainda é o segundo colocado e tem 54 pontos. O Palmeiras tem 63 e ainda entra em campo nesta quinta. O Fla é o quinto colocado com 49 pontos. Na próxima rodada, o Colorado recebe o Goiás e o rubro-negro viaja para enfrentar o Cuiabá.