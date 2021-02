Brasileirão: Flamengo vence Sport por 3 a 0 e se aproxima da ponta da tabela

Gabriel, Bruno Henrique e Pedro marcaram os gols para o Mengão

RICARDO FERNANDES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel marcou o primeiro gol do Flamengo



Nesta segunda-feira, 1º, o Flamengo embalou a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro e encostou no líder Internacional. A equipe de Rogério Ceni venceu o Sport por 3 a 0 na Ilha do Retiro e chegou ao segundo lugar na tabela com 61 pontos, quatro a menos que o colorado. Já o time pernambucano se mantém em 16º empatado com o Fortaleza, mas fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. O rubro-negro começou com força máxima a partida. Logo aos 4 minutos, Gabriel abriu o placar. Depois de passe Gerson e ajeitada de Arrascaeta, o atacante só teve o trabalho de empurrar para as redes. Aos 18 minutos, Bruno Henrique chutou forte e marcou o segundo do Mengão.

No segundo tempo, Gabriel ainda teve outra chance de marcar um golaço, mas a bola passou raspando a trave. O VAR ainda foi acionado em lance de Ronaldo Henrique contra Gabriel. O árbitro tinha dado vermelho ao jogador do Sport, mas ao revisar no árbitro de vídeo, mudou o cartão para amarelo. O camisa 9 foi o nome da segunda etapa com três boas chances de gol. Nos acréscimos, Pedro deixou o seu e fechou o placar em 3 a 0. Na próxima rodada o Flamengo faz o clássico contra o Vasco no dia 04, quinta-feira, às 21h (horário de Brasília). O Sport viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o lanterna do Campeonato, o Botafogo, na sexta-feira, dia 05, às 20h.