Brasileiro Feminino: Corinthians vence São Paulo e larga na frente na semifinal; Cruzeiro bate Palmeiras de virada

Jacque Ribeiro e Dayana Rodrigues marcaram o gol da vitória alviverde; jogo de volta acontece no próximo domingo (31) às 10h30

FERNANDO BLADE/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O Corinthians começou o jogo mais ligado



O Corinthians saiu na frente no primeiro jogo da semifinal do Brasileiro Feminino. Venceu por 2 a 0 e na volta pode perder de até um gol de diferença que avança para a final. A Arena Pacaembu foi o palco do jogo. Neste ano, as equipes já tinham se enfrentado três vezes, inclusive decidiram a Supercopa, com triunfo das tricolores. As duas equipes, que fizeram a final do ano passado do Brasileirão, quando as Brabas levaram a melhor e ficaram com a taça da competição. As duas equipes foram para o jogo vindas de vitórias no Paulista no meio da semana.

O Corinthians começou o jogo mais ligado, tomando conta do canto de ataque e chutando ao gol pela primeira vez antes dos dois minutos e aos três abriu o placar com Jacque Ribeiro. Cruzamento pela direita e cabeçada para o fundo do gol. Atrás do placar, o São Paulo esboçou uma reação e conseguiu chegar à área corintiana pela primeira vez e tendo a primeira chance aos nove. Apesar de criar, as tricolores falhavam no passe final e não conseguiam levar perigo ao com de Nicole. A grande chance tricolor veio aos 32 minutos, quando Camilinha chutou de fora área com direção certa, mas a goleira corintiana conseguiu salvar.

Para o segundo tempo, Thiago Viana mexeu no time. Tirou Anny e colocou Carol Gil, também trocou Robinha por Serrana. Com dois minutos Dois minutos em um erro de saída de bola do a Corinthians, Aline Milene recuperou e chutou pro gol, mas mais uma vez Nicole salvou. No lance seguinte o São Paulo já estava na área novamente, em uma jogada pela direita com Serrada, mas não foi eficiente na hora do chute final.

Passada a pressão inicial das tricolores, as Brabas assumiram o controle do jogo é ocuparam a área adversária, mas sem nenhum chute de perigo. Em busca do resultado, Viana mexeu mais uma vez no time. Tirou Camilinha e colocou Karla Alves. Piccinato também modificou. Trocou Duda Sampaio por Gabi Zanotti. As mudanças do técnico tricolor fizeram mais efeito, porque a equipe ficou mais ofensiva. Aos 24 minutos, Isa Ievou perigo ao gol de Nicole, em um chute de fora da área, mas a bola foi para fora. Dois minutos depois, mais uma vez Isa, fez uma bela jogada dentro da área, mas na finalização, mandou para fora.

Em meio a pressão tricolor, Piccinato mexeu de novo. Tirou Andreasa Alves e colocou Yaya, e pouco tempo depois viu as Brabas ampliarem a vantagem com Dayana Rodrigues e matarwm o jogo. A partida de volta acontece no próximo domingo (31), às 10h30, com mando corintiano.

Palmeiras 1 x 3 Cruzeiro

No outro jogo da semifinal, o Cruzeiro venceu o Palmeiras de virada e está na vantagem para o próximo jogo, que acontece no próximo domingo. As alviverde até saíram na frente, com gol de Andressinha aos 38 minutos do primeiro tempo. As cabulosas chegaram ao empate com Letícia, ex-jogadora do Palmeiras, e viraram com Vanessinh, que voltou ao time depois de um período de lesão, e Gaby Soares fechou o jogo. 3 a 1. Para seguir sonhando com a final as palestrinos vão precisar vencer por 3 gols de diferença, caso vençam de dois, a decisão vai para os pênaltis. O jogo de volta vai acontecer em Minas Gerais.