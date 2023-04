Cruzeiro anuncia o retorno de Henrique Dourado: ‘Pode esperar muita ceifada’

Centroavante não entra em campo desde agosto do ano passado e assinou contrato até o final de 2023

Cruzeiro/Gustavo Aleixo Centroavante Henrique Dourado retorna ao Cruzeiro após oito anos



O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira, 18, o retorno do centroavante Henrique Dourado, mais conhecido como Ceifador. Aos 33 anos, o jogador assinou com o time mineiro até o fim deste ano. O atleta, que volta ao clube após oito anos, não entra em campo desde agosto do ano passado. Pela Raposa, em 2015, Ceifador atuou em 11 jogos e marcou apenas um gol. Agora, ele vai disputar a posição com Gilberto, atual titular da equipe. “Muito feliz em retornar ao Cruzeiro, após esse longo tempo. Espero ajudar o mais rápido possível. Já conheço alguns jogadores do elenco. Espero poder me adaptar o mais rápido possível. Vamos trabalhar firmes e duro. Nunca vai faltar empenho, nunca irá faltar gols, não irá faltar força de vontade. Acho que é isso, pode esperar muita vontade de ajudar. E muita ceifada”, brincou em entrevista ao canal do clube. Henrique Dourado está sem atuar desde 2022, quando foi suspenso por empurrar um árbitro enquanto atuava no futebol chinês. Em janeiro, a Fifa revogou a punição depois que o atacante rescindiu com o Henan Songshan.