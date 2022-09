Bruno Guimarães sofre lesão e vira dúvida para Brasil x Gana; Neymar dá susto e precisa de atendimento em treino 

O meio-campista foi diagnosticado um edema muscular na coxa esquerda, enquanto o camisa 10 sofreu um corte no joelho

Marcelo Machado de Melo / Fotoarena / Estadão Conteúdo Neymar sendo abraçado por Tite durante jogo da seleção brasileira



O técnico Tite, da seleção brasileira, recebeu uma má notícia nesta quarta-feira, 21, na antevéspera do confronto contra Gana, marcado para a próxima sexta-feira, Estádio Océane, em Le Havre, na França – a bola rola a partir das 15h30 (de Brasília). O meio-campista Bruno Guimarães foi diagnosticado um edema muscular na coxa esquerda e deve ser baixa no penúltimo amistoso antes da disputa da Copa do Mundo 2022. Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) preferiu não dispensar o jogador, que ainda tem chances de enfrentar a Tunísia, em partida que acontecerá na terça-feira, 27, no Parque dos Príncipes, em Paris. O problema do treinador da Amarelinha, entretanto, poderia ser ainda maior. Camisa 10 da Canarinho, Neymar deu um susto ao sofrer um corte no joelho e cair no gramado durante as atividades desta quarta-feira. O craque precisou de atendimento médico, mas voltou a fazer os exercícios com os companheiros e não desfalcará o Brasil diante dos ganeses. Assim, a provável escalação tem: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vinicius Júnior, Raphinha e Richarlison.