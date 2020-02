Bruno Henrique comemora renovação com o Flamengo e revela: ‘Recebi propostas melhores’

Reprodução/Flamengo Bruno Henrique renovou contrato com o Flamengo até 2023



O atacante Bruno Henrique estendeu seu contrato com o Flamengo na última semana de janeiro. Nesta sexta-feira (7), em entrevista coletiva na véspera da partida contra o Madureira, o jogador explicou o motivo de ter renovado até 2023 com o Rubro-Negro, ainda que tenha recebido “propostas melhores” para deixar a equipe carioca.

“Meu desejo falou mais alto de ficar e ter novos desafios pela frente. Encarar com naturalidade. As negociações foram tranquilas. Por tudo que aconteceu comigo em 2019. Recebi propostas para sair, melhores do que ficar. Eu conversei com minha família, optamos ficar. Estamos super à vontade no Flamengo. Estrutura enorme, muitos clubes europeus não tem”, disse.

Em campo na última segunda-feira (3), no triunfo diante do Resende, Bruno Henrique também falou da preparação física dos atletas do time principal, que voltaram de férias e já estão realizando partidas oficiais.

“Ficamos até surpresos. Na reunião, segunda-feira, o Mister já disse que iríamos jogar na segunda. Até nos olhamos (risos). Ele sabia que a gente poderia estar em campo com a programação que fizeram. Super bem tranquila para a gente estar bem. Ele (Jorge Jesus) falou para a gente se preparar bem que nossa pré-temporada seria os jogos”, comentou Bruno.

“Em uma semana a gente já estava em campo. Suportamos super bem. O pessoal que cuida da parte física comentou com a gente. Assim que a gente projeta o nosso ano. Iniciar bem na parte física para chegar bem no final. Confiamos na preparação que fizeram para a gente”, continuou.

A ideia de Jorge Jesus é deixar o time preparado para a Supercopa, contra o Athletico-PR, no dia 16 de fevereiro. Quanto à decisão, Bruno Henrique afirma que espera ser um confronto diferente dos realizados pela Copa do Brasil do ano passado.

“Fomos eliminados pelo Athletico (na Copa do Brasil). Vai ser um jogo totalmente diferente. Vamos entrar para dar o nosso melhor, e respeito dentro de campo por tudo que a gente fez em 2019. Será totalmente outro jogo”, afirmou.

O Flamengo pega o Madureira no sábado (8), no Maracanã, em jogo válido pela última rodada da Taça Guanabara. No Grupo A, é o vice-líder da chave com 10 pontos – a mesma pontuação do líder Boavista.