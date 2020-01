Bruno Henrique estende contrato com o Flamengo até 2023

Divulgação Bruno Henrique renovou com o Flamengo



O Flamengo estendeu o contrato de Bruno Henrique até o final de 2023. Nesta quarta-feira (29), através das redes sociais, o Rubro-Negro postou um vídeo do atacante anunciando a renovação do seu vínculo, que era válido somente até dezembro de 2021.

Na publicação, Bruno Henrique dá a notícia: “Oi, galera. O que tenho que falar mesmo? Ah! Então vamos lá: Nação, é com imensa prazer que eu venho aqui anunciar a minha renovação de contrato até 2023”, disse. “Eu me sinto em outro patamar”, continuou.

Peça-chave do time de Jorge Jesus na temporada passada, Bruno Henrique foi eleito o craque da Libertadores da América pela organização do torneio e o melhor do Brasileirão, ambos torneios conquistados pelo Flamengo.

Os bastidores do Flamengo estão agitados neste mercado de transferências. Além de renovar com o atacante, nas últimas horas a diretoria acertou a permanência de Gabriel Barbosa, fechou com o zagueiro Léo Pereira e anunciou a saída do defensor Pablo Marí.

Para a temporada 2020, o Flamengo também já havia concretizado as contratações de Gustavo Henrique Michael, Thiago Maia, Pedro Rocha e Pedro.