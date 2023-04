Campeonato Brasileiro 2023 começa com homenagens ao Rei Pelé

Minuto de aplausos, faixa de capitão especial e ‘coroa’ estarão em todos os jogos da rodada

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Todos os jogos da rodada prestarão homenagens ao Rei do Futebol, morto em dezembro



O Campeonato Brasileiro 2023 começou neste sábado, 15, com rodada dupla para Palmeiras x Cuiabá, no Allianz Parque, e América-MG x Fluminense, no Independência, com homenagens para o Rei Pelé, que faleceu em dezembro de 2022. Em todos os confrontos da rodada, as equipes farão um minuto de aplausos antes do início da partida e os capitães usarão uma faixa especial, na cor dourada. A bola do campeonato fica exposta, antes de rolar, em cima de uma coroa e a moeda para sortear quem começa o jogo também terá a imagem de Pelé. No jogo do atual campeão no Allianz Parque, a filha do Rei, Flávia, e seu filho Matheus, estiveram presentes com a camisa da seleção brasileira e se emocionaram com as homenagens. Neste sábado são sete jogos e amanhã os outros três.