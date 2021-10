Campeonato Brasileiro: Flamengo vence Fortaleza por 3 a 0

Pedro e Michael (2x) marcaram os gols que deixam o Flamengo na cola do líder Atlético-MG

LC MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Michael marcou duas vezes na vitória contra o Fortaleza



Na Arena Castelão, o Fortaleza perdeu para o Flamengo por 3 a 0 na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o rubro-negro em segundo na tabela com 42 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Palmeiras em caso de vitória do Verdão contra o Bragantino. Já o Fortaleza está em 4º com 39 pontos. O primeiro tempo de jogo foi muito calmo e sem grandes oportunidades, apenas aos 43 Pikachu apareceu por trás da zaga e cabeceou para fora. No segundo tempo, o Flamengo foi para cima e aos 15, Andreas cobrou escanteio e Pedro apareceu no segundo pau para finalizar. Quatro minutos depois, Michael aproveitou rebote do goleiro e empurrou para as redes. Aos 22, Michael marcou novamente e fez 3 a 0. Aos 23, o Fortaleza ficou com um jogador a menos quando Ronald foi expulso e ficou mais difícil reverter o placar. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Juventude, no Maracanã, na quarta-feira às 19h (horário de Brasília). Enquanto o Fortaleza joga contra o Grêmio, no mesmo dia, às 20h30.