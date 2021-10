Sport faz bom jogo, vence Corinthians e sai da zona do rebaixamento do Brasileiro

Em terceira vitória seguida no torneio, Leão subiu para 16º na tabela e empurrou o Santos para o Z4

Na Arena Pernambuco, o Sport venceu o Corinthians por 1 a 0 na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e conseguiu saber da zona do rebaixamento, mesmo que os adversários ainda joguem nesta rodada, além de ter quebrado uma invencibilidade de 10 jogos do Timão. O resultado deixa o time paulista em 5º, com 37 pontos, e os pernambucanos em 16º, com 26 pontos – um acima do Z4. Em casa e lutando contra o rebaixamento, o Sport começou apertando a zaga corintiana e, com uma marcação forte, dificultou a troca de bola pela equipe adversária, principalmente próximo da área do goleiro Mailson. Aos 23 minutos, Mikael chegou com perigo em contra-ataque rápido que passou raspando na trave de Cássio. No lance seguinte, em batida de escanteio, Sabino subiu sozinho e cabeceou no cantinho do gol, para abrir o placar. Porém com auxílio do VAR, o lance foi anulado por interferência de outro jogador do Sport que estava impedido.

Na volta do intervalo, as duas equipes erraram muitos passes. Com o passar do tempo, o jogo foi ficando melhor à medida que o Corinthians também se lançou mais ao ataque. E mostrando mais ‘vontade’ desde o início, o Sport saiu na frente. Aos 35 minutos, em chute cruzado, Paulinho balançou a rede e fez 1 a 0 para os donos da casa. Aos 39, Gabriel Perreira chutou de longe e forçou grande defesa de Mailson. A partir daí, Sylvinho fez algumas mudanças na equipe do Corinthians, mas não conseguiu mudar o placar. Na próxima rodada, o time paulista recebe o Fluminense na Neo Química Arena, na quarta-feira, enquanto o Leão viaja e enfrenta o Cuiabá na quinta-feira.