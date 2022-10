Cano, Hulk, Gabigol e mais: Confira a lista dos principais artilheiros do Brasil na temporada 2022

A menos de um mês para o fim da temporada, atacante do Fluminense lidera lista de goleadores com folga

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Germán Cano é o principal artilheiro do futebol brasileiro



A temporada do futebol brasileiro está muito perto de ser encerrada. Na noite desta quarta-feira, 19, Flamengo e Corinthians se enfrentam pela finalíssima da Copa do Brasil. Daqui dez dias, o Rubro-Negro carioca também fará a grande decisão da Copa Libertadores da América, diante do Athletico-PR. Já no Brasileirão, torneio mais longo do ano, está a seis rodadas para o seu término. Com poucos jogos restantes, muitos torcedores têm uma dúvida: quem é o grande artilheiro de 2022? Para responder a pergunta, o site da Jovem Pan selecionou uma lista dos dez principais goleadores no Brasil, considerando apenas aqueles que atuam na elite. Protagonista do Fluminense, o argentino Germán Cano é o líder disparado do ranking, com 36 bolas nas redes desde o início da temporada. Na sequência aparecem Hulk, do Atlético-MG, além dos flamenguistas Gabriel Babosa e Pedro, que brigam pelo segundo lugar. O top 10 ainda tem representantes de Goiás, São Paulo, Palmeiras, Ceará e Santos.

Veja os 10 principais artilheiros