STJD determina interdição da Ilha do Retiro após confusão durante Sport x Vasco na Série B

Torcedores do Leão invadiram o gramado, agrediram bombeiros e tentaram agredir jogadores do Vasco

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Time também ficará sem direito a entradas de visitantes no restante do campeonato



Na noite desta terça-feira, 18, o presidente do STJD, Otávio Noronha, determinou a interdição da Ilha do Retiro depois das cenas de violência do último domingo quando torcedores do Sport invadiram o gramado para agredir jogadores do Vasco. O Tribunal também determinou que o time pernambucano mande seus jogos com portões fechados e que perca a carga de ingressos nas partidas como visitante até o fim da Série B 2022. O pedido da Procuradoria também incluía uma punição aos atletas Luiz Henrique e Raniel, ambos do Vasco, pelo início da confusão. Luiz arremessou uma cadeira ao comemorar o gol, e Raniel fez o gol do empate e provocou a torcida adversária na comemoração. Noronha determinou que os jogadores sejam suspensos preventivamente por 30 dias, porém limitando para duas partidas – Criciúma e Sampaio Corrêa. Só restam três jogos para o fim da Série B e os dois times ainda lutam por vaga no G4.

Ceará também é punido por invasão de gramado

No mesmo dia, pela Série A, torcedores do Ceará brigaram nas arquibancadas e alguns invadiram o gramado tentando se proteger. Outros invadiram para pressionar os jogadores cearenses. O presidente do STJD também definiu sobre o caso. O time nordestino terá que mandar os jogos com portões fechados e perderá o direito a carga de ingressos como visitante. No entanto, a interdição da Arena Castelão não foi acatada. O estádio está liberado para receber jogos de futebol.