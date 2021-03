‘Capitán’: Botafogo anuncia a volta do zagueiro argentino Joel Carli

Sétimo reforço da temporada, o atleta vem para ser o líder do time que tentará retornar à Série A do Brasileirão

Reprodução/ Botafogo Aos 34 anos, Joel Carli volta para guiar o Botafogo ao retorno da Série A do Brasileirão



No fim da tarde desta sexta-feira, 12, o Botafogo aumentou sua lista de reforços para a temporada 2021. O time carioca anunciou em suas redes sociais o retorno do zagueiro argentino Joel Carli, de 34 anos, que conhece bem o ambiente do clube e sua torcida. Após uma temporada no Aldovisi, da Argentina, Carli volta com a missão de ser um líder na disputa do Campeonato Brasileiro Série B. Em entrevista coletiva, o treinador Marcelo Chamusca elogiou o jogador antes mesmo do anúncio. “O Carli é um atleta extremamente identificado com a torcida e com o Botafogo, tem história muito bonita no clube. É um zagueiro de imposição, tem liderança, é participativo, muito querido por todos que trabalharam com ele, principalmente pelo comportamento no vestiário. Estamos muito tranquilos”, disse.

O retorno de Carli acontece em meio à uma dívida que o clube tem com o zagueiro. Ao aceitar um novo contrato, o atleta aceitou retirar uma ação que cobrava R$ 10 milhões na Justiça do Trabalho por compromissos não cumpridos. Pelo Botafogo, Carli tem 154 jogos entre 2016 e 2020, e seis gols marcados. Ele é o sétimo reforço da equipe para a temporada 2021 ao lado do goleiro Douglas Borges, do lateral Jonathan, do zagueiro Gilvan, dos meio-campistas Matheus Frizzo e Pedro Castro e dos atacantes Marcinho e Ronald.