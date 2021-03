Galvão Bueno recebe a primeira dose da vacina contra a Covid-19: ‘Muita emoção’

Nas redes sociais, o apresentador de 70 anos comemorou o fato de receber o imunizante e demonstrou estar ansioso para voltar ao trabalho no Grupo Globo; assista

Reprodução/Twitter/Galvão Bueno Galvão Bueno recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19



O narrador Galvão Bueno, do Grupo Globo, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, na cidade de Candiota, no Rio Grande do Sul, onde tem uma fazenda. Nas redes sociais, o apresentador de 70 anos comemorou o fato de receber o imunizante e demonstrou-se ansioso para voltar ao trabalho, mas ressaltou que ainda continuará respeitando o distanciamento social e utilizando a máscara de proteção contra o novo coronavírus.

“Estou até emocionado. Chegou o meu dia! E, olha, quero até agradecer a Prefeitura de Candiota. Chegou a minha turma! A turma dos 70 anos. Como eu esperei por este momento! Em abril, estou de volta trabalhando, se Deus quiser. Obrigado, Candiota e Rio Grande do Sul. Mas, olha, fica o recado: mesmo depois da vacina, continuem usando máscara, se higienizando e com distanciamento social”, falou o locutor.