Carlo Ancelotti é condenado a um ano de prisão por fraude fiscal na Espanha

Técnico da Seleção Brasileira não será obrigado a cumprir pena em reclusão por ser inferior a dois anos

PEDRO PAULO DIAZ/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti



O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, foi condenado a um ano de prisão na Espanha por fraude fiscal, informou a justiça do país nesta quarta-feira (9), uma pena que o italiano não será obrigado a cumprir em reclusão por ser inferior a dois anos. “Condenamos Carlo Ancelotti como autor de um crime contra a Fazenda Pública relativo ao período fiscal do ano de 2014” à “pena de um ano de prisão”, reza o auto de um tribunal de Madri, sobre um caso que remonta à primeira passagem do treinador pelo Real Madrid.

*Com informações da AFP