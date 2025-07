Após cinco dias de folga, elenco do Botafogo se reapresenta nesta segunda-feira

Glorioso está próximo de fechar com Davide Ancelotti como novo técnico

Após a eliminação no Mundial de Clubes e a demissão de Renato Paiva, o Botafogo se reapresenta nesta segunda-feira (8), no CT Lonier, após cinco dias de folga. Enquanto a diretoria finaliza os detalhes para a chegada de Davide Ancelotti, o clube será mais uma vez comandado de forma interina por Cláudio Caçapa, auxiliar técnico da comissão permanente.

Negociações avançadas com Davide Ancelotti

A diretoria alvinegra está com conversas bem encaminhadas com Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti e atual auxiliar técnico da Seleção Brasileira. O clube já consultou a CBF para facilitar a possível saída de Davide, que vê com bons olhos a chance de começar sua carreira como treinador principal. A negociação está avançando, mas, até que o acerto seja formalizado e ele chegue ao Brasil, Caçapa ficará encarregado de preparar a equipe.

Homem de confiança na transição

Cláudio Caçapa é uma presença constante no banco do Botafogo sempre que o clube passa por mudanças no comando técnico. Desde o início da era SAF, ele assumiu o time em momentos difíceis e conquistou o respeito da diretoria por sua postura e identificação com o grupo. Em 2023, ele levou a equipe a quatro vitórias em quatro jogos como interino, antes de ir para o Daring Brussels (antigo Molenbeek), também do Eagle Footbal Group.

Após retornar ao Brasil no início de 2025, foi reintegrado à comissão permanente. Agora, ele terá mais uma missão: segurar as pontas enquanto o novo comandante não assume oficialmente.

Ausência de jogadores importantes e caras novas no elenco

Na volta aos treinos nesta segunda-feira, o Botafogo enfrentará algumas ausências significativas. Igor Jesus e Jair foram negociados com o Nottingham Forest, e o zagueiro Bastos continua se recuperando de uma cirurgia, portanto, também não estará disponível. Por outro lado, o clube se reforçou com cinco novas contratações: Arthur Cabral chega para substituir Igor Jesus no ataque e Kaio Pantaleão deve ganhar a vaga de Jair na zaga.

Além deles, Álvaro Montoro retorna em alta após uma ótima desempenho no Mundial e Joaquín Correa é a grande aquisição para o segundo semestre.

Clássico contra o Vasco no próximo final de semana

O jogo contra o Vasco, marcado para o próximo sábado (12), às 18h30, em Brasília, será crucial para as pretensões do Botafogo no segundo semestre da temporada. Mesmo de forma interina, Caçapa pode ser o responsável por tentar recolocar o time nos trilhos após a eliminação no Mundial.