Cavalo paraguaio? Perto de ser ‘campeão do turno’, Botafogo rebate provocações de rivais com hit de Segovinha e bom-humor

Com a ampla vantagem, torcedores e até o presidente do Glorioso já começaram a fazer as contas para ficar com a taça; adversários ainda tratam liderança com desdém

Botafogo está em grande fase e lidera o Brasileirão com folga



O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro e pode faturar o “título” simbólico de campeão do primeiro turno já neste domingo, 23, caso vença o Santos, na Vila Belmiro — a bola rola a partir das 16 horas (de Brasília). Com 13 vitórias em 15 rodadas, o Glorioso soma 39 pontos, 12 a mais em relação ao segundo colocado Flamengo. Com o bom futebol apresentado e ampla vantagem, torcedores e até o presidente Durcesio Mello já começaram a fazer as contas para ficar com a taça. Apesar de todo otimismo botafoguense, muitos rivais e até mesmo jornalistas ainda tratam a situação da Estrela Solitária com desdém e não acreditam na quebra de um tabu que perdura 28 anos. Através das redes sociais, alguns flamenguistas dizem que o Rubro-Negro é o verdadeiro primeiro colocado da competição. Outros chamam o time de General Severiano de “cavalo paraguaio” ou de “elefante em cima da árvore”.

Mesmo com as provocações dos adversários, a torcida do Botafogo permanece fazendo a festa e demonstra confiança no tricampeonato do Brasileiro — as duas taças do clube foram conquistadas em 1968 e 1995. Além do hit “Segovinha joga bola”, entoado por botafoguenses em todos os jogos do campeonato, os torcedores não escondem a euforia nas redes sociais. Fora mostrar o bom clima que ronda o Engenhão, os fanáticos pelo Glorioso também ironizam os rivais. “Esqueceram de avisar que o elefante é alpinista”, cutucou um torcedor. “Tem dez rodadas com todo mundo dizendo que esse cavalo é paraguaio”, declarou outro. A fase é tão boa que alguns influenciadores botafoguenses, como Pedro Certezas e Samanta Alves, não param de emplacar vídeos virais. Até mesmo a conta oficial do clube entrou na onda, postando vídeos divertidos.

Os rivais provocam…

hoje se inicia a queda do cavalo paraguaio botafogo — gemenna (@qabrjel) July 16, 2023

Tô achando que esse botafogo é um baita dum cavalo Paraguaio. — Maяcelo 🇪🇪 (@brisadospq) July 20, 2023

Botafogo e “segue o líder” na mesma frase, não sei não, o mundo tá virado de cabeça pra baixo — maria sophia 🦋 (@sophia_garcia27) July 15, 2023

esse ano vai ser tão traumático pra essa torcida do botafogo mano pqp vai ter nego se matando no final do ano https://t.co/r3hwhRamcn — Cae¹⁹¹² (@caetano__sfc) July 19, 2023

Em 4 rodadas perdem a liderança, elefante em cima da árvore — Bah 🇧🇼🧉 (@Bah_Chimarrao) July 17, 2023

Para o comentarista Bruno Prado, do Grupo Jovem Pan, o rendimento do conjunto carioca é “fora da curva” e já não tem como desconsiderar o time como favorito. Ainda assim, no entendimento do jornalista, a desconfiança pode ser tratada como “natural” devido ao fato do clube ainda estar no início de um processo de recuperação — o empresário norte-americano John Textor comprou a SAF do Botafogo apenas no início de 2022. “A campanha é excelente. O Botafogo abriu uma vantagem enorme e que talvez ninguém consiga alcançar, ainda que o time tenha uma queda, o que seria natural. O aproveitamento é absurdo e muito fora da curva. Se manter esse aproveitamento, a equipe fecha o campeonato com mais de 100 pontos, algo inédito no Brasileiro”, analisou Bruno Prado.

“Sobre a desconfiança, acho ela natural. Até pouco tempo, eu mesmo tinha essa desconfiança. Hoje, não vou lutar contra os fatos. O Botafogo está jogando bem. É óbvio que a equipe é muito candidata ao título. Hoje, é o principal candidato. Para mim, a desconfiança existe porque, normalmente, num campeonato de pontos corridos, existe um processo. O Botafogo vinha muito mal, caiu para a Série B em 2020 como lanterna e começou um processo de reconstrução em 2022, a partir da compra do John Textor. Neste processo, nós esperávamos que levasse alguns anos para dar resultado, principalmente num torneio de pontos corridos. Esse time do Botafogo foi montado durante o Brasileiro de 2022 e chegou a ter um momento ruim no ano passado. Então, esse é o primeiro ano completo deste plantel. É uma surpresa. Esse processo foi antecipado. É um time sem grandes estrelas, mas com jogadores que chegam de mercados alternativos e que estão funcionando”, acrescentou.

… e os botafoguenses tiram onda

Torcida do Botafogo cantando o novo hit estourado, destinado ao meia Segovinha ''An An An''. 🎥Prod: @FdmcOficial pic.twitter.com/i9dElDbRhW — Diário das Torcidas (@DTorcidas) July 16, 2023

“Botafogo tá abusadinho, não tá?” HAHAHAHAHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHAHAHAHAHAH Bom pra caralho! Só uma correção: Abusadinho e LÍDER*** pic.twitter.com/AneupHhwWF — Pedro Certezas (@pedrocertezas) July 19, 2023

Esqueceram de avisar q o elefante era alpinista @Botafogo — fogonaalma (@LucasPi97217830) July 16, 2023