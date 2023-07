Gustavo Scarpa ironiza possível volta ao Brasil: ‘Galera viaja nas mentiras’

Jogador chamou de ‘falta do que fazer’ boatos de que não está nos planos do Nottingham Forest para a próxima temporada

Reprodução/ instagram @NFFC Gustavo Scarpa chegou ao Nottingham em dezembro e jogou apenas 10 jogos



O meio-campista Gustavo Scarpa utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira, 19, para ironizar a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro um ano depois de se mudar para a Inglaterra para defender o Nottingham Forest. Por stories, o jogador disse que rumores são ‘falta do que fazer’. “Galera viaja nas mentiras. Você está louco, falta do que fazer, deve ser isso. PS.: sei que preciso cortar o cabelo”, escreveu. Tudo começou com a publicação de uma matéria do UOL indicando que Scarpa não faz parte do planejamento do técnico Steve Cooper para a temporada 2023/24 e deve ser emprestado, inclusive podendo retornar ao Brasil. Contratado em dezembro de 2022, Scarpa atuou em apenas 10 jogos na última temporada pelo time inglês, sem marcar gols. O Forest terminou em 16º e jogará novamente a Premier League. A equipe já se apresentou para a pré-temporada e o brasileiro segue nas atividades.