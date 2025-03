CBF afasta assistente acusado de assédio sexual no Campeonato Brasileiro feminino

Claiton Timm teria feito comentários de natureza sexual dirigidos às atletas antes do início do jogo

A Comissão de Arbitragem da CBF decidiu afastar o assistente Claiton Timm, que está sob investigação policial em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Ele é acusado de assédio sexual por jogadoras do América-MG, após a partida contra o Juventude no Campeonato Brasileiro Feminino A1. As denúncias contra Claiton incluem comentários de natureza sexual dirigidos às atletas antes do início do jogo. Caso as investigações confirmem sua culpabilidade, ele poderá ser banido do futebol brasileiro. O América-MG, por sua vez, registrou um boletim de ocorrência e se comprometeu a colaborar com as autoridades.

Durante a partida, a arbitragem foi liderada por Jenifer Alves de Freitas. Após o término do jogo, a equipe de arbitragem foi abordada por policiais, pois uma jogadora do América-MG manifestou a intenção de formalizar uma queixa sobre o ocorrido. O clube América-MG expressou em nota seu repúdio em relação ao incidente e reafirmou seu compromisso em promover um ambiente esportivo que seja respeitoso e livre de qualquer forma de violência ou discriminação.

Veja a nota do clube

“O América Futebol Clube vem a público manifestar seu profundo repúdio e indignação diante de um episódio repugnante ocorrido neste sábado (22), na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro Feminino.

Após a partida contra o Juventude, em Bento Gonçalves, atletas de nossa equipe registraram um boletim de ocorrência e prestaram queixa em uma delegacia da cidade contra um dos árbitros auxiliares do jogo. Antes do início da partida, através do rádio comunicador, entre seus pares de profissão, o profissional proferiu palavras e piadas de cunho sexual, se referindo às nossas atletas, em um comportamento absolutamente inaceitável e que configura grave ofensa.

O Clube confia que as autoridades competentes atuarão com rigor na apuração dos fatos e na aplicação das sanções ao agressor. Na próxima segunda-feira (24), enviaremos um ofício à CBF, relatando o ocorrido e colocando-se à disposição para colaborar com as investigações e com a implementação de medidas que previnam a reincidência de casos como este.

O América Futebol Clube reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente esportivo respeitoso e livre de qualquer forma de violência ou discriminação”.

