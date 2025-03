Jogadoras do América-MG denunciam assédio sexual em estreia no Campeonato Brasileiro feminino

Atletas formalizaram a denúncia por meio de um boletim de ocorrência, onde afirmaram que um assistente de arbitragem fez comentários e piadas de teor sexual sobre elas através do rádio antes do início do jogo

Jogadoras do América-MG relataram um caso de assédio sexual envolvendo um assistente de arbitragem após a partida contra o Juventude, realizada no último sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino. As atletas formalizaram a denúncia por meio de um boletim de ocorrência, onde afirmaram que o assistente de arbitragem fez comentários e piadas de teor sexual sobre elas através do rádio antes do início do jogo. A ocorrência foi registrada na delegacia de Bento Gonçalves, cidade onde o jogo terminou em empate de 1 a 1.

Em resposta ao incidente, o América-MG emitiu um comunicado expressando seu repúdio ao ocorrido. O clube também informou que enviará um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para oferecer apoio nas investigações e discutir a implementação de medidas que visem prevenir situações semelhantes no futuro.

A partida foi conduzida pela árbitra Jenifer Alves de Freitas, que teve como assistentes Cassio Pires Dornelles e Claiton Timm. Até o momento, a CBF não se manifestou publicamente sobre a denúncia feita pelas jogadoras do América-MG.

Veja a nota publicada pelo América-MG

“O América Futebol Clube vem a público manifestar seu profundo repúdio e indignação diante de um episódio repugnante ocorrido neste sábado (22), na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro Feminino.

Após a partida contra o Juventude, em Bento Gonçalves, atletas de nossa equipe registraram um boletim de ocorrência e prestaram queixa em uma delegacia da cidade contra um dos árbitros auxiliares do jogo. Antes do início da partida, através do rádio comunicador, entre seus pares de profissão, o profissional proferiu palavras e piadas de cunho sexual, se referindo às nossas atletas, em um comportamento absolutamente inaceitável e que configura grave ofensa.

O Clube confia que as autoridades competentes atuarão com rigor na apuração dos fatos e na aplicação das sanções ao agressor. Na próxima segunda-feira (24), enviaremos um ofício à CBF, relatando o ocorrido e colocando-se à disposição para colaborar com as investigações e com a implementação de medidas que previnam a reincidência de casos como este.

O América Futebol Clube reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente esportivo respeitoso e livre de qualquer forma de violência ou discriminação”

