CBF afasta três árbitros do Brasileirão após polêmicas da primeira rodada

Trio é composto por Flávio Rodrigues de Souza, André Luiz Skettino e Yuri Elino; medida é para que eles passem por aperfeiçoamento após apresentarem desempenhos abaixo do esperado

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Primeira rodada com Brasileirão de 2024 foi marcada por polêmicas na arbitragem em três jogos



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) afastou três árbitros do Brasileirão após as polêmicas na primeira rodada. O trio é composto por Flávio Rodrigues de Souza (Vasco x Grêmio), André Luiz Skettino (Atlético-GO x Flamengo) e Yuri Elino (Corinthians x Atlético-MG). A medida é para que eles passem por aperfeiçoamento após apresentarem desempenhos abaixo do esperado. Eles vão passar pelo Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem (Pada), que envolve treinamentos e testes até que sejam avaliados com condições de voltar a jogos. Após a passagem pelo Pada, o retorno será em divisões inferiores Posteriormente, os árbitros podem retornar à Série A.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar da decisão se tratar de um afastamento dos profissionais, A evita tratar o caso como afastamento e não vai comentar publicamente a medida para não “expor os árbitros”. Não há prazo para o retorno do trio afastado após a decisão da CBF. Dos 10 jogos disputados, apenas três contaram com árbitros do quadro da Fifa. Um deles foi a própria vitória do Vasco, já que Flávio Rodrigues de Sousa é árbitro da Fifa. Os outros foram Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC) e Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE) responsáveis pelas partidas mandadas por Vitória e Internacional, respectivamente.

A rodada de estreia do Brasileirão foi marcada por polêmica. na vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Atlético-GO o clube goiano reclama das expulsões de Maguinho e Alix Vinicius, além do técnico Jair Ventura, ainda no começo da partida. Já a equipe carioca cobrou um cartão vermelho para Alejo Cruz, que recebeu amarelo após uma entrada em Ayrton Lucas. O presidente do Atlético-GO criticou as decisões do campo e chegou a definir a arbitragem como “uma máfia”.

No empate por 0 a 0 entre Corinthians e Atlético-MG, a polêmica maior foi uma falta cometida por Fagner. O lateral atingiu Guilherme Arana e, em seguida, em uma entrada com a sola da chuteira, Matías Zaracho, e ficou apenas com o amarelo. Battaglia, do Atlético-MG, porém, foi expulso por reclamação. Após a partida, o técnico corintiano, António Oliveira, também recebeu o cartão vermelho ao apontar erros do árbitro.

A vitória do Vasco por 2 a 1 contra o Grêmio não envolveu polêmicas de expulsões, mas, sim, por pênaltis não marcados. No primeiro lance, Lucas Piton chegou a prender a bola entre o braço e o corpo. O VAR acionou o árbitro, mas foi mantida a decisão de que não houve penalidade. Em outro lance, já no segundo tempo, Rodrigo Ely chutou um atacante vascaíno em uma dividida dentro da área. Nada foi marcado.

*Com informações do Estadão Conteúdo