Romário assina contrato com o América-RJ e pode retornar aos campos aos 58 anos

Senador do PL foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro nas décadas de 90 e 2000 e conquistou o tetracampeonato mundial com a seleção brasileira

Reprodução/Redes Sociais/@romariofaria Ele jogou com a camisa 11 por mais de 20 anos



O ex-jogador de futebol e atual senador, Romário (PL-RJ), assinou contrato com um novo clube. O craque da seleção brasileira da década de 90 e 2000, pode retornar aos campos aos 58 anos. O time escolhido foi o América Football Club, no qual ele também é presidente. Ele acertou vínculo de uma temporada com o clube carioca e foi inscrito para a disputa da segunda divisão estadual. Mesmo com um salário mínimo como cachê, ainda não é certeza o retorno aos gramados. Questionado se iria realmente voltar a jogar profissionalmente, o senador respondeu: “Talvez em alguns jogos.” Na última segunda-feira (15), ele postou um vídeo em suas redes sociais no qual segurava um contrato em mãos. “Acabei de assinar esse documento aqui. Em breve novidades. Vamos ver o que vai ser”, disse no vídeo. Romário está como presidente do América desde novembro de 2023, quando foi o único candidato que concorreu ao posto. O grupo de situação, que alçou Sidney Santana à presidência, não lançou ninguém para concorrer com o Baixinho. O vínculo com o clube tem relação com o pai, Edevair, torcedor do tradicional clube carioca e que foi campeão da segunda divisão do Campeonato Carioca. Com o objetivo de levar o América de volta à elite do futebol da cidade carioca, Romário descarta, inicialmente, mudar o sistema da gestão para SAF, visto que o clube teria dívida de R$ 80 milhões.

