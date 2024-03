CBF anuncia datas da segunda fase da Copa do Brasil; veja quando seu time joga

Partidas serão realizadas entre os dias 6 e 14 de março; Corinthians enfrentará o São Bernardo no estádio Primeiro de Maio, no Grande ABC

FERNANDO TERAMATSU/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians eliminou o Cianorte na primeira fase da Copa do Brasil



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela da segunda fase da Copa do Brasil, que promete terá jogos entre os dias 6 e 14 de março. O primeiro dos 20 jogos será entre Real Brasília-DF e Atlético-GO. Já o Corinthians entra em campo no último dia, enfrentando o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, no Grande ABC. Dos 40 clubes desta etapa, 39 já foram definidos. A única incógnita paira sobre quem passará do duelo entre Fortaleza e Fluminense-PI, marcado para este domingo, 3. O jogo foi adiado após a delegação do clube cearense sofrer um atentado enquanto deixava Recife, local da partida com o Sport, pela Copa do Nordeste. Nesta fase, os jogos serão disputados em partida única, sem vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os classificados se juntarão na terceira fase aos times brasileiros da Libertadores (Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Red Bull Bragantino e Grêmio), o Athletico-PR (que se classificou via Brasileirão), o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, o Vitória, campeão da Série B, o Ceará, vencedor da última Copa do Nordeste, e o Goiás, que levantou a taça da Copa Verde.

Confira os jogos da 2ª fase da Copa do Brasil:

6/3 – Quarta-feira

20h30 Real Brasília-DF x Atlético-GO

7/3 – Quinta-feira

19h Villa Nova-MG x Operário-PR

20h Vasco x Água Santa

20h30 Sousa-PB x Petrolina-PE

12/3 – Terça-feira

19h CRB x Athletic-MG

20h Juventude x Paysandu

21h30 ABC x Brusque-SC

21h30 Caxias x Bahia

21h30 Portuguesa-RJ x Cuiabá

13/3 – Quarta-feira

19h Ypiranga-RS x Porto Velho-RO

19h Sport x Murici-AL

20h Nova Iguaçu-RJ x Internacional

21h30 América-RN x São Luiz-RS

21h30 Sampaio Corrêa x Ferroviário-CE

14/3 – Quinta-feira

19h Brasiliense x Criciúma

20h São Bernardo x Corinthians

20h30 Águia de Marabá-PA x Capital-TO

21h30 Botafogo-SP x Anápolis

21h30 Maringá x Amazonas

21h30 Fluminense-PI ou Fortaleza x Retrô-PE

*Com informações do Estadão Conteúdo