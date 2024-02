Cristiano Ronaldo é suspenso e multado em mais de R$ 10 mil por gesto obsceno

Jogador também terá que pagar cerca de R$ 27 mil ao Al-Shabab para cobrir os custos do processo

Fayez NURELDINE / AFP Atacante português nº 07 do Nassr, Cristiano Ronaldo, gesticula antes do início da partida de futebol da Liga dos Campeões da AFC entre o Al-Nassr da Arábia Saudita e o Al-Fayha da Arábia Saudita, no Estádio Al-Awwal Park, em Riad



Cristiano Ronaldo pegou um jogo de suspensão por por “provocar” os torcedores de um time rival durante um jogo do campeonato saudita, anunciou a comissão disciplinar e de ética da Federação Saudita de Futebol. Após a vitória de sua equipe, o Al-Nassr, sobre o Al-Shabab, no domingo, 25, o atacante português se virou na direção da torcida adversária, que gritavam o nome de Lionel Messi durante toda a partida, e fez um movimento considerado ofensivo, levando a mão esquerda à orelha e depois agitando seu braço na altura da região pélvica.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Al-Shabab apresentou a queixa. “Ronaldo violou o artigo 57-1 dos regulamentos de disciplina e ética ao ser suspenso por uma partida entre todos os jogos oficiais a que tem direito de participar”, disse o órgão disciplinar em um comunicado publicado na noite de quarta-feira. Ronaldo também foi multado em 10 mil riais sauditas (cerca de R$ 13.290 pela cotação atual) e deve pagar 20 mil riais (R$ 26.570) ao Al-Shabab para cobrir os custos do processo.

A comissão destacou o parágrafo primeiro do artigo 57, que sanciona qualquer “provocação” do público durante a partida. Não cabe recurso contra a decisão. O gesto do cinco vezes vencedor da Bola de Ouro causou grande polêmica na Arábia Saudita, considerado rude por vários analistas. O diário esportivo saudita Al-Riyadiya informou na quarta-feira que Ronaldo se defendeu. “Em relação a todos os clubes, o gesto visto na sequência exp

*Com informações da AFP