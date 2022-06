CBF anuncia nova comissão de arbitragem com Ricardo Marques e promete diminuir erros 

Presidente do departamento, Wilson Luiz Seneme divulgou 18 nomes que tentarão reduzir os equívocos dos árbitros

Divulgação/Athletico Paranaense Ricardo Marques virou integrante da comissão de arbitragem da CBF



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira, 22, em evento realizado na zona oeste do Rio de Janeiro, sua nova comissão de arbitragem. Presidente do departamento, Wilson Luiz Seneme divulgou 18 nomes que tentarão minimizar os erros, entre eles o do ex-juiz Ricardo Marques Ribeiro. De acordo com a entidade, o grupo será responsável por melhorar o nível dos juízes no futebol brasileiro – na semana passada, Botafogo, Goiás e outros clubes reclamaram de decisões de árbitros e dos responsáveis pelo VAR nas partidas do Brasileirão.

“Cheguei a esses nomes com o máximo de autonomia. Eu sei que eu estou sendo vigiado pelo presidente, assim como os árbitros têm que saber que estão sendo vigiados por nós. Mas essa liberdade de ação (para escolher os nomes) eu não tive nem na Conmebol”, garantiu Seneme. Já o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que os erros vão diminuir. “Os equívocos de arbitragem não deixam ninguém bem. Só contribui para desorganização e até violência. Cada um trabalhando naquilo que se equivocou, vamos ter uma arbitragem melhor, que não vai premiar aqueles que erram. Quem erra tem que trabalhar nos lances em que mais cometeu erros”, declarou.

Confira toda a lista abaixo: