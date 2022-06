Neto recebe críticas de Deyverson e rebate ex-Palmeiras: ‘Pereba desmiolado’

Defendendo o técnico Abel Ferreira, o centroavante minimizou a relevância do ídolo do Corinthians no futebol

Montagem sobre fotos/Reprodução/Redes sociais/Instagram/@craqueneto Deyverson e Neto voltaram a trocar farpas



O atacante Deyverson entrou nos assuntos mais comentados do Twitter na noite da última terça-feira, 21, ao criticar o ex-jogador Neto durante entrevista ao canal “Desimpedidos”. Defendendo o técnico Abel Ferreira, o ex-Palmeiras diminuiu a relevância do ídolo do Corinthians, atualmente apresentador na TV Bandeirantes. “O Abel é o número um. Não tem como brigar com o homem. Tem uns caras que vêm falar do Abel. Não vou citar nome para não dar margem. Esse cara fala que é ídolo, que é o craque. Ganhou o quê? Todo mundo está entendendo de quem estou falando, né?”, iniciou o atleta. “Ele ganhou o quê? Fez gol em quem? Não sou craque, mas fiz gol no Barcelona, no Real Madrid, joguei final da Copa do Rei, fiz gol do título da Libertadores. Baixa a bola. Fala menos. Fala muito e esquece de falar do dele”, completou.

Neto, por sua vez, tratou de usar as redes sociais para retrucar Deyverson, que está sem clube desde que rescindiu com o Palmeiras. De acordo com o ex-jogador, muitos palmeirenses vão se esquecer do atacante em questão de meses. “Deram espaço pro Liminha do futebol falar asneiras e valorizar seus feitos ‘incríveis’ de pereba desmiolado. Ô Zé Ruela, não sou eu que falo que sou ídolo! É a torcida e a calçada da fama do MAIOR time do Brasil. Daqui há alguns meses ninguém vai saber que você existe. Acredite”, disparou Neto, craque do primeiro título do Corinthians no Brasileirão, em 1990.

Deyvinho alugou um Itaquerão com uma dívida de mais de 1,6 bilhões na mente do @10neto 😂

Jogou no Cortinas, Matsubara, milionários de Bogotá? 😂😂#Deyverson #Deyvinho #CrackNeto Obs: Me segue aí que eu te sigo de volta. pic.twitter.com/I6vbjrhmdF — Leandro Amorim (@LeandroAmorimF) June 22, 2022

Deram espaço pro Liminha do futebol falar asneiras e valorizar seus feitos ‘incríveis’ de pereba desmiolado. Ô Zé Ruela, não sou eu que falo que sou ídolo! É a torcida e a calçada da fama do MAIOR time do Brasil. Daqui há alguns meses ninguém vai saber que você existe. Acredite. pic.twitter.com/Djy08z2sQB — Craque Neto 10 (@10neto) June 22, 2022

Esta, no entanto, não é a primeira vez que a dupla troca farpas. Logo após a conquista do Palmeiras na Recopa Sul-Americana, ainda dentro de campo, o centroavante pegou uma faixa provocativa ao rival Corinthians e puxou um canto da arquibancada xingando o ex-jogador. “Ei, Neto, vai tomar no c*”, entoou o jogador. A relação entre Deyverson e Neto é estremecida. De acordo com o ex-atleta, tudo começou quando o ídolo palmeirense fez sinais com os dedos em sua direção enquanto fazia uma live com o goleiro Jailson, atualmente no América-MG. “Deyverson, na próxima vez que vier na Band, vem aqui apontar o dedo para mim. Vem pessoalmente. Eu quebro seu dedo! Eu quebro seu dedo! Isso para não falar que você vai apanhar de mim quando eu te encontrar e onde eu te encontrar”, declarou Neto, durante o programa “Os Donos da Bola”, da TV Bandeirantes.