CBF anuncia prêmio de R$ 1 milhão para campeão do Brasileirão feminino

Em 2021, o Atlético-MG ganhou R$ 33 milhões ao ser campeão no masculino; o vice levou R$ 31,1 milhões

Thais Magalhães/CBF Brasileirão feminino pagará em 2022 5x a mais do que desembolsou em 2021



Faltando três dias para a grande decisão entre Corinthians e Internacional, a CBF anunciou na noite desta quarta-feira, 21, o valor da premiação para o campeão do Campeonato Brasileiro feminino. A equipe vencedora embolsará R$ 1 milhão e o vice R$ 500 mil. Esse é o maior valor pago pela entidade na história da modalidade, sendo 5x maior que o entregue no ano passado. “A nossa prioridade é fortalecer cada vez mais o futebol feminino. Além de financiar toda a competição nacional, a CBF faz questão de dar essa premiação recorde”, disse o presidente Ednaldo Rodrigues. No entanto, um fato chama atenção. Na competição masculina, o campeão leva R$ 33 milhões e o vice R$ 31,3 milhões. O valor divulgado pela CBF nesta quarta é o mesmo do campeão do Paulistão feminino. A modalidade tem crescido muito nos últimos anos, principalmente em torcida. O jogo de ida da final teve 36 mil torcedores no Beira-Rio, para o empate em 1 a 1. O Corinthians já divulgou que 39 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para a partida do sábado, às 14h (horário de Brasília).