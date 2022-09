Liga das Nações: Escócia faz 3 a 0 na Ucrânia e assume liderança do Grupo 1

Partida atrasada da primeira rodada terminou com vitória escocesa e show de Dykes

Reprodução/ Twitter @scotlandNT Dykes saiu do banco e fez dois gols no segundo tempo



Nesta quarta-feira, 21, Escócia e Ucrânia fizeram o jogo atrasado da primeira rodada da Liga das Nações B, a “segunda divisão” da disputa entre países. O primeiro tempo foi de equilíbrio entre as seleções, mas então a Ucrânia decidiu se lançar mais ao ataque e levou um gol aos 25 minutos do segundo tempo com McGinn. O gol desestabilizou a zaga ucraniana e foi a vez de Dykes brilhar. Aos 35, o atacante fez o seu primeiro depois de cobrança de escanteio. Aos 42 minutos, Dykes fez outro de cabeça, no mesmo cantinho do goleiro Trubin e ampliou o marcador. A vitória coloca os escoceses em primeiro no Grupo 1, com 9 pontos, ultrapassando os próprios ucranianos. Na próxima rodada, a Ucrânia enfrenta a Armênia no sábado, dia 24, às 10h (horário de Brasília), enquanto a Escócia joga contra a Irlanda às 15h45.