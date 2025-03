CBF apresenta mudanças para o Campeonato Brasileiro; implementação do fair play financeiro gera divergência

Alguns clubes defendem a adoção imediata do fair play financeiro, outros preferem um período de adaptação para se ajustarem às novas regras

Divulgação/CBF/Rafael Ribeiro Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF



Dirigentes da CBF e representantes dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro se reuniram recentemente para debater possíveis alterações na competição. No entanto, as discussões resultaram em poucas novidades concretas. Entre os temas abordados, a implementação do fair play financeiro e a proibição de gramados sintéticos foram adiadas, gerando diferentes opiniões entre os clubes. Enquanto alguns clubes defendem a adoção imediata do fair play financeiro, outros preferem um período de adaptação para se ajustarem às novas regras. A Comissão Nacional de Clubes (CNC) da CBF ficará responsável por avaliar essas questões ao longo do ano, buscando um consenso que atenda a todos os envolvidos.

O fair play financeiro tem como objetivo garantir a saúde econômica dos clubes, prevenindo atrasos em pagamentos e a acumulação de dívidas. A CBF está considerando a regulamentação dessa prática e pode aprová-la ainda em 2025, estabelecendo um prazo para que os clubes se adequem às novas exigências. Além das discussões sobre o fair play, algumas mudanças foram efetivamente aprovadas para o Campeonato Brasileiro. Entre elas, destaca-se a implementação de um protocolo antirracista e a introdução de um sistema de bolas múltiplas, que visa aumentar o tempo efetivo de jogo durante as partidas. O Campeonato Brasileiro está programado para iniciar no dia 29 de março e se estenderá até 21 de dezembro, marcando a primeira vez que a competição será disputada ao longo de dez meses.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA