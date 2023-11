CBF confirma data da Supercopa do Brasil 2024; confira

São Paulo, atual vencedor da Copa do Brasil, espera o fim do Brasileirão para conhecer seu adversário

Lucas Figueiredo/CBF Final da Supercopa do Brasil tem data definida



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou nesta terça-feira, 31, que a Supercopa do Brasil 2024, torneio de jogo único que reúne os atuais vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil, será disputada no dia 3 de fevereiro do ano que vem. A partida deverá ser disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Atualmente, o São Paulo é o único classificado, já que ganhou a Copa do Brasil deste ano. O adversário do Tricolor será o campeão nacional deste ano – atualmente, o Botafogo lidera a competição. A Supercopa do Brasil foi criada em 1990, mas foi descontinuada dois anos depois. Em 2020, a CBF retomou o torneio. Até agora, o Flamengo é o único bicampeão. Grêmio, Corinthians, Atlético-MG e Palmeiras ganharam uma vez cada.