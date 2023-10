Presidente da Fifa confirma Copa do Mundo de 2034 na Arábia Saudita

Gianni Infantino usou o Instagram nesta terça-feira, 31, para celebrar as três próximas edições do torneio em dez países diferentes

Aitor Pereira/EFE O suíço Gianni Infantino é o presidente da Fifa



O suíço Gianni Infantino, presidente da Fifa, utilizou suas redes sociais nesta terça-feira, 31, para anunciar que a Copa do Mundo de 2034 será disputada na Arábia Saudita. Em publicação feita no Instagram, o mandatário também relembrou que a próxima edição do Mundial, em 2026, acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. Já o torneio seguinte, em 2030, terá Portugal, Espanha e Marrocos como sedes – os três primeiros jogos, porém, acontecerão no Uruguai, Argentina e Paraguai. “O maior show da terra será organizado pelo Canadá, México e Estados Unidos em 2026 – na América do Norte. As próximas duas edições da Copa do Mundo Fifa serão sediadas na África (Marrocos) e na Europa (Portugal e Espanha) – com três partidas comemorativas disputadas na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai) – em 2030 e na Ásia (Arábia Saudita) em 2034”, escreveu Infantino.

Investindo em futebol e contratando craques internacionais, a Arábia Saudita já era tratada como a principal favorita a receber o Mundial de 2034. Com a desistência da Austrália, que chegou a mostrar interesse em sediar o evento, o torneio está confirmado no Oriente Médio. Na publicação, Infantino comemorou o fato da Copa passar por dez países nas próximas três edições. “O futebol une o mundo como nenhum outro esporte, e a Copa do Mundo Fifa é a vitrine perfeita para uma mensagem de unidade e inclusão, além de proporcionar uma ilustração importante de como diferentes culturas podem estar juntas e aprender e compreender melhor umas às outras”, declarou.

Ainda nesta linha, o presidente da Fifa declarou que o futebol pode ser utilizado como união num momento de guerras globais, como no Oriente Médio (Israel x Hamas) e Leste Europeu (Rússia x Ucrânia). “À medida que vivemos num mundo cada vez mais dividido e agressivo, mostramos mais uma vez que o futebol, o principal desporto global, se une como nada mais. Todos nós precisamos destas ocasiões de unidade e as próximas Copas do Mundo da Fifa proporcionam uma força única para o bem neste aspecto”, finalizou o mandatário da entidade que rege o futebol no planeta.