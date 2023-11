CBF confirma data de cirurgia no joelho de Neymar; veja quando será

Atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e dos meniscos na partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

WESLEY SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar passará por cirurgia no joelho esquerdo



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta quarta-feira, 1º, que o atacante Neymar fará a cirurgia no joelho esquerdo nesta quinta-feira, 2, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O jogador lesionou o ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo durante partida contra o Uruguai, no dia 18 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 que terminou com a derrota da seleção brasileira por 2 a 0. O procedimento será realizado pela equipe do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, no hospital Mater Dei, segundo informou a CBF. Após uma disputa no meio-campo, Neymar sentiu o joelho esquerdo na duelo diante dos uruguaios e precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo. Ele deixou o gramado chorando e nem sequer conseguia colocar o pé no chão. No dia seguinte, a CBF confirmou que o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e dos meniscos.

Veja a íntegra da nota da CBF

“O atacante Neymar Jr. será submetido nesta quinta-feira (02/11) a uma cirurgia para tratamento das lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo. A equipe do Dr. Rodrigo Lasmar, chefe médico da Seleção Brasileira Masculina de Futebol, irá realizar a cirurgia no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte (MG). No dia 18 de outubro a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o atleta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e da Seleção Brasileira, teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e dos meniscos do joelho esquerdo. A lesão ocorreu um dia antes, durante a partida da Seleção Brasileira contra o Uruguai em Montevideo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026”.