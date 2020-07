Campeonato será iniciado no dia 8 de agosto e tem previsão para ser encerrado no mês de fevereiro de 2021

VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O Fluminense bateu o Corinthians por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão 2019



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta quarta-feira (22), as datas e os horários das dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Conforme já havia anunciado, o torneio será iniciado dia 8 de agosto (sábado) e terá Fortaleza x Athletico-PR, às 19 horas, no Castelão, como confronto inaugural da temporada. Atual vencedor da competição, o Flamengo inicia sua busca pelo bicampeonato no domingo (9), diante do Atlético-MG, no Maracanã, a partir das 16 horas.

Os quatro grandes de São Paulo também têm partidas marcadas para o dia 9 de agosto. O Corinthians começa a sua trajetória no Brasileirão 2020 contra o Atlético-GO, em Itaquera, às 16h. No mesmo horário, o Santos recebe o RB Bragantino, na Vila Belmiro, enquanto o Tricolor paulista visita o Goiás, em partida que não tem local definido. O Palmeiras, por sua vez, faz a 1ª rodada contra o Vasco, a partir das 19h45, diante do Vasco, no Allianz Parque. Vale lembrar, entretanto, que as datas dos jogos das equipes paulistas estão sujeitas à alteração. Isto, porque a segunda final do Paulistão está marcada para 8 de agosto, o que tornaria inviável a realização dos confrontos do Brasileirão no domingo.

De qualquer forma, o Campeonato Brasileiro terá um calendário apertado, tendo, no mínimo, dois jogos por semana para cada equipe. Em razão da pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, a CBF decidiu que a competição será finalizada somente em fevereiro de 2021

Confira a rodada inaugural do Brasileirão:

Sábado, 8 de agosto

19h – Fortaleza x Athletico – Arena Castelão

19h30 – Coritiba x Internacional – Estádio Couto Pereira

21h – Sport x Ceará – lha do Retiro

Domingo, 9 de agosto

11h – Botafogo x Bahia – Estádio Nilton Santos

16h – Flamengo x Atlético-MG – Maracanã

16h – Santos x Red Bull Bragantino – Estádio Vila Belmiro

16h – Corinthians x Atlético-GO – Arena Corinthians

16h – Goiás x São Paulo – A definir

19h – Grêmio x Fluminense – Arena do Grêmio

19h45 – Palmeiras x Vasco da Gama – Allianz Parque

