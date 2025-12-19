CBF define datas de amistosos contra França e Croácia

Seleção jogará contra França e Croácia nos dias 26 e 31 de março, em Boston e em Orlando, respectivamente

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta sexta-feira (19) que a Seleção fará amistosos contra França e Croácia nos dias 26 e 31 de março, em Boston e em Orlando, respectivamente, como preparação para a Copa do Mundo de 2026. “Tivemos adversários da Ásia, das escolas africanas e buscamos equipes europeias que pudessem, de fato, impor dificuldades e desafiar a Seleção Brasileira como as outras fizeram”, explicou o coordenador geral de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano.

O Brasil fez amistosos nos últimos meses contra Coreia do Sul (vitória por 5 a 0), Japão (derrota por 3 a 2), Senegal (vitória por 2 a 0) e Tunísia (1 a 1). Os horários nas partidas nos Estados Unidos ainda serão definidos. A Seleção Brasileira estará no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, junto com Marrocos, Escócia e Haiti.

