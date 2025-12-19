Endrick se apresentará ao Lyon no dia 1º de janeiro e assumirá a camisa 9

Empréstimo se dá após o jogador não ter tido espaço no Real Madrid com Xabi Alonso

EFE/Chema Moya Endrick tem 99 minutos jogados em três jogos pelo Real Madrid



O brasileiro Endrick se apresentará ao Lyon no dia 1º de janeiro e vestirá a camisa 9. Emprestado pelo Real Madrid para o time francês, ele deve ficaram até o fim da temporada, em julho. O empréstimo se dá após o jogador não ter tido espaço no Real Madrid com Xabi Alonso. Ele tem 99 minutos jogados em três jogos, apenas um como titular, nesta temporada. No Lyon, o contrato prevê que ele tenha ao menos 25 partidas na escalação inicial.

Apesar da transferência, se mantém ativo dois gatilhos contratuais que podem beneficiar o Palmeiras. As metas que continuam em vigor envolvem duas premiações individuais:

Golden Boy, concedido pela revista italiana Tuttosport ao melhor jogador com menos de 21 anos do futebol europeu; e o

Prêmio Kopa, que também é dado ao melhor atleta Sub-21, mas pela France Football (a mesma da Bola de Ouro).

Se vencer um deles, Endrick renderá mais 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões, na cotação atual) ao Palmeiras.

Até agora, Endrick já ativou três gatilhos que fazem com que o Real Madrid repasse valores ao Palmeiras. A quantia chega a 955 mil euros (R$ 6,2 milhões) dos 12,5 milhões de euros possíveis (R$ 81 milhões). Isso representa 7% do total.

